خبير: كردستان ستحتفظ بنفطها وستحصل على 200 مليار دينار شهريا في موازنة 2023

2022/11/08 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن كردستان ضمنت حصتها في موازنة 2023 .

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية تفيد بأن حصة الاقليم في موازنة ٢٠٢٣ ستكون نفس حصتها في موازنة ٢٠٢١ اي انها ستحصل على ٢٠٠ مليار دينار شهريا مع بقاء نفطها لها".

ولفت الى أن "الصرف سيبدأ من شهر تشرين الثاني الحالي حسب المصادر التي تقول ايضا ان هذا جزء من الانفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه".

ونبه المرسومي الى أنه "لا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات إلا عندما استكمال مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣".

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