الإعمار تعلن معايير اختيار المناطق المشمولة بالخدمات وتحدّد مصير أموال جباية الطرق

2022/11/08 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان المنضوية ضمن فريق الجهد الخدمي، اليوم الثلاثاء، معايير اختيار المناطق المشمولة بتقديم الخدمات، فيما حدّدت مصير أموال جباية الطرق.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم بتصريح للعراقية الإخبارية إن "فريق الجهد الحكومي الذي ضم الجهد الوطني من كوادر مؤسسات الدولة الخدمية له مهام متعددة"، مبيناً أن "عمل الفريق يشمل جميع المحافظات".وأضاف أن "بعض المناطق تصل فيها نسبة الخدمات الى الصفر وهناك مناطق بمستوى أكثر"، مشيراً الى أن "الفريق يختار المناطق الأقل مستوى بالخدمات ووفق العدد السكاني، حيث يتم تشخيص المناطق وتحديدها وبدء العمل فيها".وتابع أن "هناك مناطق تقع خارج حدود مسؤوليات بعض مؤسسات الدولة، حيث إن هذه المناطق مشمولة بحملة الخدمات".وبشأن مصير أموال جباية الطرق، أكد كاظم أن "القانون قسم جباية الأموال بواقع 55% لدائرة الطرق والجسور و20% لأمانة بغداد و25% للبلديات في المحافظات"، لافتاً الى أن "هذه الأموال تذهب في حساب مغلق لوزارة المالية ".وبين أن "الدائرة طالبت في أكثر من مرة بالأموال، إلا أن الأمر لم يتم حسمه في وزارة المالية حتى الآن".

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