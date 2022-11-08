الانتخابات الأمريكية.. لماذا يتردد مصطلح

2022/11/08 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (CNN)-- تتمتع الأحزاب السياسية بسلطة أكبر عندما تسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من خلال الفوز بأغلبية المقاعد في ذلك المجلس.الحزب المسيطر يتحكم في اللجان التي تكتب التشريعات وتقرر الإجراءات التي ستحصل على تصويت في مجلس الشيوخ.

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