بيان جديد للتربية بشأن قصيدة

2022/11/08 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة التربية، الثلاثاء، ادعاءات وجود قصيدة شعبية في أحد مناهج اللغة العربية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ(بغداد اليوم) انه :"نظراً لتكرار الاتهامات والادعاءات الكاذبة التي تستهدف النيل من رصانة المناهج العلمية في وزارة التربية، من قبل بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضمين قصيدة شعبية منسوبة لمادة اللغة العربية ، تنفي الوزارة جملة وتفصيلا وجود هكذا تضمين في مناهجها التربوية".

واضافت: "انها في الوقت الذي تفند فيه هذه الاتهامات الباطلة، فإنها تطمئن أولياء الأمور والطلبة بأنها ستكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على رصانة المناهج الدراسية ولن تسمح لأي أحد بالتلاعب بها تحت أي ظرف كان".

واكدت الوزارة، أن "هذه الأخبار والصفحات لا تمت للحقيقة بصلة"، داعية الجميع الى "متابعة المواقع والصفحات الرسمية والموثقة وعدم تصديق الاشاعات التي تطلق بين الحين والآخر لإرباك المشهد التربوي"

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