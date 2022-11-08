بيان للخارجية العراقية بشأن التحقيقات بمقتل امريكي في بغداد

2022/11/08 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، متابعة سير التحقيقات الأمنية، بشأن حادث قتل مواطن أمريكي الجنسية وسط العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تتابع سير التحقيقات مع الجهات الأمنية، للكشف عن مُلابسات حادث مقتل المواطن الأمريكي، مساء أمس الاثنين، في منطقة الكرادة وسط بغداد"، متوعدةً "تقديم الجناة إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل".

وأعربت الوزارة، عن "مواساتها لعائلة المواطن الأمريكي في هذا الحادث".





وفي وقت سابق، أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة.

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