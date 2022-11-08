2022/11/08 | 18:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تنفي ادعاءات وجود قصيدة شعبية في أحد مناهج اللغة العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/08 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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