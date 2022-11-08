السوداني: سيفشل من يحاول اختبار الحكومة بملف الأمن

2022/11/08 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي: من أولوياتنا ضمن...

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