بعد خلل 3 سنوات.. الدوري الإنكليزي يعود لطبيعته في 2023-2024

2022/11/08 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس، على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في يناير.

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