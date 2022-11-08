الاستخبارات تطيح بموّزع كفالات داعش في ديالى

2022/11/08 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، الاطاحة بما يسمى موزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، إذ تمكنت من القاء القبض على ما يعرف بـ(موزع كفالات داعش) في محافظة ديالى”.واضافت “نفذ رجال وكالة الاستخبارات بناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية نوعية لملاحقة متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ديالى، يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة”.

واكدت انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه”.

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