التربية تطلق مشروع الإدارة المستندة في محافظة نينوى

2022/11/08 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت اليوم دورة الإدارة المستندة التثقيفية للمدارس الابتدائية والثانوية في محافظة نينوى، بدعم منظمة اليونيسيف / مكتب دهوك .

وقال المدير العام لتربية نينوى في بيان “إن الدورة تستهدف المدارس المشمولة ببرنامج الإدارات المستندة التثقيفية حيث استوعبت الدورة (600) معلم ومدرس في مدينة الموصل والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة”.

ويتضمن منهاج الدورة مفاهيم تطبيق مبدأ اللامركزية لإدارات المدارس وكيفية العمل على تطوير المدارس، فضلاً عن آلية وضع المعالجات للمعوقات التي تواجه المدرسة إداريا وماليا.

وأكدت وزارة التربية، أنها تسعى إلى تطوير القدرات العلمية والعملية للهيئات التعليمية من خلال إشراكهم في دورات موسعة تهدف إلى النهوض بالعملية التربوية .

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