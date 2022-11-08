2022/11/08 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خروج نسبة كبيرة من الأموال التي اُختلست في قضية الأمانات الضريبية وما باتت تسمى “سرقة القرن” إلى خارج البلاد، داعياً الدول إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: خروج نسبة كبيرة من الاموال المسروقة في قضية”سرقة القرن” خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: خروج نسبة كبيرة من الاموال المسروقة في قضية”سرقة القرن” خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: خروج نسبة كبيرة من الاموال المسروقة في قضية”سرقة القرن” خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).