2022/11/08 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بما يسمى موزع كفالات عصابات داعش الإرهابية وداعمهم اللوجستي في ديالى.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بما يسمى”موزع كفالات عصابات داعش” في ديالى المركز الخبري الوطني.

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