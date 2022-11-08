الذهب يرتفع بجنون 2% مع سقوط الدولار..الأعلى في شهر

2022/11/08 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

انقلبت أسعار الذهب لتقفز بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء بعد التراجعات الصباحية في تكرار لمشهد يحدث لليوم الثاني على التوالي، ليحلق المعدن الأصفر لأعلى مستوياته في شهر.

حيث يبدأ الدولار على ارتفاع محدود قبل أن يفقد مكاسبه ليرتد الملاذ الآمن بقوة مسجلًا ارتفاعات قوية قبل نهاية التعاملات وسط توقعات بفقدان الدولار لحالة الزخم التي دفعته إلى أعلى مستوياه في 20 عام.

ارتفعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء باكثر من 2% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1700 دولار للاوقية بمكاسب تجاوز الـ 31 دولار.

وفي المقابل قفزت العقود الآجلة للمعجن الأصفر خلال هذه اللحظات بأكثر من 1.9% وصولا إلى مستويات أعلى الـ 1710 دولار للاوقية بزيادة أكثر من 30 دولار في الأوقية.

وفي المقابل من ارتفاعات الذهب سقط الدولا دون مستويات الـ 110 نقطة مع بدأ تصويت الأمريكين في انتخابات التجديد النصفي والتي تتجه التوقعات أن يحقق خلاللها الجمهوريين فوزًا مريح.

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 0.4% إلى مستويات قرب الـ 109.7 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

زاد مكاسب الذهب مع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات دون أعلى مستوياتها في 15 عام إلى 4.155% خلال هذه الحظات مع استمرار انقلاب منحنى العائد على سندات أجل عامين.

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