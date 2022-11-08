2022/11/08 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على استرجاع الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثنائات خلال المدة الماضية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات والجهد الهندسي والخدمي باشر بأعماله في مناطق الحرية والشعب النهروان وآليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع".

وأضاف "كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات".

وتابع رئيس الوزراء خلال حديثه عن نشاطات الحكومة "عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما ووجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب".

وفي ملف محاربة الفساد أكد السوداني "اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وستصدر أخرى بهدف التصدي للفساد بمسؤولية وشكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها، وحقيقة هناك من لم يجد أرضاً يسكن فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الأراضي الموزعة بين الدرجات الخاصة سيتم استرجاعها) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الأراضي الموزعة بين الدرجات الخاصة سيتم استرجاعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).