2022/11/08 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدافع عن حكومته: اختبارها خيار فاشل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدافع عن حكومته: اختبارها خيار فاشل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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