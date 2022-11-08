السوداني يدافع عن حكومته: اختبارها خيار فاشل

2022/11/08 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية .

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