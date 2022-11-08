بينهم متهمون بالارهاب.. القبض على 26 متهماً بمناطق متفرقة

2022/11/08 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 26 متهماً بينهم إرهابيين وضبط كدس للعبوات الناسفة في مناطق متفرقة.

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