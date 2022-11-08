الإطاحة بما يسمى

2022/11/08 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بما يسمى موزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى.

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