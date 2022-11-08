2022/11/08 | 19:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد: التحقيقات مستمرة والأمن خط أحمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/08 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد: التحقيقات مستمرة والأمن خط أحمر) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد: التحقيقات مستمرة والأمن خط أحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).