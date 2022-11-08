2022/11/08 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب بابل يعترضون على مباشرة "منديل" بمنصب المحافظ (وثيقة)

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