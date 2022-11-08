وزير التربية: أزمة طباعة الكتب المنهجية في طريقها للحل

2022/11/08 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اعلن وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، الثلاثاء، أنه وجه باكمال طباعة الكتب المنهجية في وقت قياسي.

وأكد مكتب وزير التربية في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) ان "أزمة الكتب المنهجية في طريق الحل".

يشار الى ان المدارس تشهد نقصاً حاداً في الكتب المنهجية بعد مرور شهر من بدء العام الدراسي الجديد.

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