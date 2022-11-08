السفارة الامريكية تصدر بياناً جديداً بشأن مقتل امريكي في بغداد

2022/11/08 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل مواطن أمريكي وسط العاصمة، كاشفةً عن رفضها الافصاح عن مزيد من المعلومات حول الحادث.

وقالت السفارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تؤكد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد".

وأضافت نحن "نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة، فيما نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد على خسارتهم، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا".

وأكدت السفارة، أنه "احتراماً لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر".

وفي وقت سابق، أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة.

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