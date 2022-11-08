عادل الجبير لـCNN: النفط محدود.. ويجب تلبية الطلب العالمي من خلال الطاقة البديلة

2022/11/08 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث السعودي لشؤون المناخ، عادل الجبير، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، إن النفط محدود - وسيتعين تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة عن طريق الطاقة البديلة.

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