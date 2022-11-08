رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء كندا وهولندا وأستراليا لدى العراق

2022/11/08 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرِ الكندي غريغوري غاليغان، والسفيرِ الهولندي هانز سانداي، والسفيرةِ الأسترالية بولا إليزابيث غانلي.

وتناول اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه، ودعمه في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاستثمارية، وجهود محاربة الفساد، وآثار التغيُّر المناخي، فضلاً عن بحثِ ملف مخيمات النازحين، وأهمية بذل مزيد من الجهود والتعاون؛ لإنهاء هذا الملف الذي يعدُّ من الملفات المهمة التي تسهم في استقرار البلاد”.

من جهتهم، أكد السفراء خلال اللقاء “دعمَهم للعراق وكلّ ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره”.

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