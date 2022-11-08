وزير التربية يوجه بإكمال طباعة الكتب المنهجية ويؤكد إن أزمتها بطريقها للحل

2022/11/08 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير التربية إبراهيم نامس، اليوم الثلاثاء، إن أزمة الكتب المنهجية في طريقها للحل.وقالت وزارة التربية في بيان إن ” وزير التربية إبراهيم نامس وجه بإكمال طباعة الكتب المنهجية في وقت قياسي”.ونقل البيان عن الوزير قوله إن “إزمة الكتب المنهجية في طريق الحل”.

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