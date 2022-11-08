أول تعليق من الحكومة العراقية على مقتل أميركي في بغداد

2022/11/08 | 20:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مقتل مواطن أميركي في بغداد أمس الاثنين، وشدد على أن الملف الأمني خط أحمر.

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