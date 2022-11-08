فيديو.. مشادة بين شقيقة علاء عبد الفتاح وبرلماني مصري تنتهي بـ

2022/11/08 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مؤتمر نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، على هامش قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، مشادة بين البرلماني المصري، عمرو دوريش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وسناء عبد الفتاح، شقيقة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، قبل أن تتدخل أنييس كالامار، أمينة منظمة العفو الدولية، وتطلب من المنظمين إبعاد النائب عن المؤتمر، وفق مراسل الحرة

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