2022/11/08 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رصد: عن استحداث ثلاث كليات طب عام اهلية، بالرغم من قرارات...

ظهرت المقالة رصاصة الرحمة تنطلق على طب العراق..



ثلاث كليات أهلية جديدة أولاً على المسلة.

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