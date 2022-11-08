سفارة واشنطن تؤكد وفاة مواطن امريكي في بغداد: نراقب تحقيق السلطات

2022/11/08 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء 11/08/2022، بيانا حول وفاة المواطن...

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