هل يغزو أبو خليل شوارع بغداد ؟

2022/11/08 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

هي حكايات لاتنتهي وفصول باهتة تأبى أن

تُغادر مُخيّلة العراقيين أو مسرحية

يُحاول البعض إشغال الرأي العام بها

بعيداً عن قضايا الفساد والنهب العام

للبلد لِيوهم الجميع أنه ماضٍ في

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