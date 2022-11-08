البداية كانت.. بيان صادر من

2022/11/08 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

عاد الاسير الى الوطن، توافد على بيته

الجيران والاقرباء، كان لابد ان يعيد

قصة الاسر كلّما دخل فوج من المهنئين

بسلامة العودة، إلا انه لابد للذة سرد

المعاناة والماساة ان تنتهي، وخص

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