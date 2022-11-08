الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء الثاني

2022/11/08 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

يقول أصحاب علم الكلام: إن كل حادث يحتاج

إلى مُحدث, وكل مُمكن الوجود يحتاج الى

علة لتأتي به الى حيز الوجود وتلبسه ثوب

التحقق في عالم الواقع والإمكان.



إذن

الممكنات كل

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