الخارجية: تابعنا الحادث الذي أودى بحياة طالب عراقي في إيران

2022/11/08 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الثلاثاء، ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ الحادث الذي أودى بحياة طالب عراقيّ بمدينة الاهواز في إيران.

وقال الصحاف في بيان ” قنصليتنا العراقية قدمت الدعم اللازم وبالتنسيق مع السلطات المعنية في إيران”.

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