الاتحادية تصدر امراً بتحويل 70 ملياراً مخصصة لتأثيث مكتب الكاظمي الى تأهيل المدارس

2022/11/08 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اعلن النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت امرها الذي اوقف تحويل 70 ملياراً لتاثيث مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وقال خشان في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) ان "70 ملياراً كانت مخصصة لتاثيث مكتب رئيس مجلس الوزراء اليوم تم تخصيصها لتاثيث المدارس".

وشكر خشان، "المحكمة الاتحادية العليا التي اصدرت امرها الولائي الذي اوقف صرفها وسرقتها فكان سبباً لهذا التخصيص".

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