2022/11/08 | 20:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الولايات المتحدة في العراق تصدر بيانا بخصوص وفاة مواطن أمريكي في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/08 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الولايات المتحدة في العراق تصدر بيانا بخصوص وفاة مواطن أمريكي في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الولايات المتحدة في العراق تصدر بيانا بخصوص وفاة مواطن أمريكي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).