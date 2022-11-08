توب 5: الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.. وسفير لمونديال قطر ينتقد المثلية

2022/11/08 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بالإفراج عن الكاتب والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، إلى وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بكلمة بذيئة في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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