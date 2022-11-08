الاتحاد الكردستاني يُعلن دعمه لتصحيح مسار الحكم في الاقليم

2022/11/08 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، دعمه لتصحيح مسار الحكم في إقليم كوردستان، فيما اعتبر أن بغداد هي “الجبهة الأولى” للحفاظ على عراق ديمقراطي اتحادي.وقال الاتحاد، في بيان تلقاه/ المركز […]

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