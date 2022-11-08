2022/11/08 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أسباب اعتذار المنتخب الفنزويليّ عن مباراته أمام منتخبنا الوطني في البصرة. وقال الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “التواصل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يُصدر توضيحاً بشأن مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفنزويلي المركز الخبري الوطني.

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