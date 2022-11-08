الحلبوسي يبحث مع سفراء كندا وهولندا وأستراليا عدة ملفات

2022/11/08 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرِ الكندي، غريغوري غاليغان، والسفيرِ الهولندي السيد هانز سانداي، والسفيرةِ الأسترالية السيدة بولا إليزابيث غانلي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي انه “تناول اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه، ودعمه في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاستثمارية، وجهود محاربة الفساد، وآثار التغيُّر […]

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