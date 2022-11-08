اتحاد الكرة يوضح بشأن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفنزويلي

2022/11/08 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتفاقُ الأوليّ بين الطرفين أن تكونَ في العراق (البصرة أو بغداد).

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