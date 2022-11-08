مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ..تعرف على اهم القرارات

2022/11/08 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وقد

جرى خلالها بحث الاوضاع السياسية

والامنية في البلاد، ومناقشة عدد من

القضايا والملفات الاقتص

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