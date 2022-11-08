مأساة المتقاعدين

2022/11/08 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

الشخص الذي يعمل في الدولة وبلغ سن

التقاعد هو انسان صرف كل عمره وجهده

ووقته من اجل خدمة الصالح العام ثم بلغ

عمراً يستحق قباله ان ترد الدولة له

الجميل وتحقق له ما يستحق من الر

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