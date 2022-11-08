2022/11/08 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت محافظة ديالى ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي رغم ظروف الجفاف.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”؛ ان “انتاج الموسم الحالي من التمور بلغ 88911 ألف طن فيما بلغ إنتاج الموسم الماضي 67324 الف طن وبزيادة تتجاوز 20% عن الموسم المنصرم رغم ظروف الجفاف وبعض أعمال التجريف”.

وبين المندلاوي؛ ان “ارتفاع إنتاجية التمور يعود لتطوير زراعة النخيل والبساتين الجديدة المنشأة عبر زراعة النخيل النسيجية وتوفر الابار لغالبية البساتين الى جانب مقاومته للعطش وتكيفه للجفاف”.

وعد المندلاوي السماح للقطاع الخاص بتصدير التمور أبرز أسباب الاهتمام باشجار وبساتين النخيل رغم عمليات التجريف المحدودة التي تحدث في مراكز المدن وللبساتين غير المجدي بقائها من حيث الجدوى الاقتصادية.

ولازالت ديالى تحوي مساحات واسعة من بساتين النخيل ذات الإنتاجية العالية من حيث الجودة والكمية رغم ظروف التهجير والجرب الطائفية وظروف الجفاف وانعدام الدعم الحكومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رغم الجفاف والتجريف”.. ديالى تسجل ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رغم الجفاف والتجريف”.. ديالى تسجل ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).