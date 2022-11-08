بعدما أصاب توقعها بآخر 3 نسخ.. شركة عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

2022/11/08 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت شركة ألعاب الفيديو المعروفة "إي أيه سبورت" المنتخب الذي سيفوز بكـس العالم لكرة القدم واللاعب الذي سيحقق جائزة الحذاء الذهبي في مونديال قطر

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