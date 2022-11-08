2022/11/08 | 21:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 تواقيع نيابة لبحث التجاوزات الكويتية على...

ظهرت المقالة احداث تشرين الثاني..



تواقيع نيابة لبحث التجاوزات الكويتية على حقوق العراق البحرية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث تشرين الثاني.. تواقيع نيابة لبحث التجاوزات الكويتية على حقوق العراق البحرية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث تشرين الثاني.. تواقيع نيابة لبحث التجاوزات الكويتية على حقوق العراق البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).