2022/11/08 | 21:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، الثلاثاء 11/08/2022، أسباب اعتذار المنتخب الفنزويليّ...

ظهرت المقالة اتحاد الكرة: المنتخب الفنزويلي يعتذر عن خوض المباراة مع المنتخب في العراق أولاً على المسلة.

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