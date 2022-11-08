بالصور.. أربيل تدشن مدرسة النصر النموذجية العربية بلمسات رائدة من Vision Education""

2022/11/08 | 22:07 - المصدر: Vision Education

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُشنت في أربيل اليوم الثلاثاء أول مدرسة نموذجية عربية، حيث أعيد ترميمها من قبل شركة فيجن ايجيوكيشن Vision) Education).

وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين، ولا سيما ممثلي وزارتي التربية العراقية وتربية إقليم كردستان.

وحملت المدرسة اسم مدرسة "النصر" النموذجية للمتميزين والمتميزات واستغرقت عملية الترميم ثلاثة أشهر، بطراز حديث يناسب طبيعة المدرسة النموذجية.

وقال ممثل وزارة التربية العراقية محمود الجنابي في كلمة له خلال المراسم إن "هذه المدرسة بُنيت بطراز دولي وذلك لتطوير الدراسة العربية التي سيستفيد منها النازحون والمقيمون من باقي المحافظات العراقية بالدرجة الأساس".

وتابع "ساهمت حكومة إقليم كردستان خلال السنوات الماضية في دعم القطاع التربوي للطلبة العرب بدرجة كبيرة وبناء هذه المدرسة تأتي كواحدة من هذه الإسهامات".

ودشنت المدرسة لتكون خاصة بالطلبة المتميزين، وتتألف من 23 صفاً دراسياً تكفي لاستيعاب 1600 طالب وطالبة اضافة الى 108 من المعلمين والموظفين.

وتتبع المدرسة اللغتين العربية والإنكليزية في نظامها الدراسي وتتبع إداريا لمديرية تربية الأنبار، وهي مخصصة للطلاب المتميزين من جميع محافظات العراق.

وقد تم ترميم وإعادة تأهيل المدرسة بشكل كامل من قبل شركة Vision Education في عام 2022، واستغرقت العملية 3 أشهر بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 300 الف دولار أمريكي.

و(Vision Education) هي شركة تأسست في أربيل عام 2018 وتعمل في مجالات التعليم والإعلام لتحقيق مجتمع صحي ومتطور في إقليم كوردستان.

يُعد بناء المدارس الحكومية وترميمها جزءاً مهماً من مساهمة الشركة في دعم قطاع التربية والتعليم.

والهدف من ترميم ثانوية النصر - النموذجية من قبل (Vision Education) هو توفير المزيد من الخدمات التعليمية في إقليم كردستان والعراق.

ويعود ذلك إلى الشعور بالمسؤولية تجاه طلاب وطالبات المدرسة القادمين من مختلف محافظات العراق بحثا عن بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تدعم طموحهم وتقوم بتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وخدمة شعبهم ووطنهم في المستقبل.

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