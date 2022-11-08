2022/11/08 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة البرلمان إلى إنفاق تخصيصات القانون على مشاريع مفيدة (الزمان) تستفتي إنطباعات الشباب بشأن الخدمة الإلزامية بغداد – علي كاظم اجرت جريدة (الزمان) استفتاء بشأن قانون الخدمة الالزامية ،الذي يعتزم مجلس النواب طرحه للتصويت بعد انجاز قراءة فقراته واجراء التعديل عليها ، واظهرت نتائج الاستفتاء ،الذي شارك به عدد من متابعي (الزمان) في مواقع التواصل […]

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