2022/11/08 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تنتظر التحقيقات وبغداد تواسي ذوي الضحية وتتعهد بملاحقة الجناة مقتل مواطن أمريكي ووفاة ضابط كندي وسط ظروف غامضة بغداد – قصي منذر اعربت وزارة الخارجية ، عن مواساتها لعائلة المواطن الامريكي ستيفن إدوارد ترول ، الذي اغتيل على ايدي مسلحين مجهولين ، وترول يعمل بصفة مدرس للغة الانكليزية لدى احدى البرامج التنموية الأجنبية العاملة […]

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