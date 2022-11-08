2022/11/08 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص 70 مليار دينار لدعم الجهد الخدمي وسد إحتياجات المدارس النزاهة تحقّق بعقود مخالفة وهدر المال العام مع مسؤول في الكهرباء بغداد- ابتهال العربي اوعزت هيئة النزاهة العامة، بإستقدام المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائية الوسطى الحالي، رياض عريبي، بتهمة إضراره بالمال العام.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في […]

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