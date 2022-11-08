2022/11/08 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BfbxeyGtU3c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عدي عواد يتحدث عن موازنة 2023: وزير النفط سعر البرميل بـ65 دولار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عدي عواد يتحدث عن موازنة 2023: وزير النفط سعر البرميل بـ65 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).